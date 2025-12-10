Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»

Они отметили, что не могут представить, какой будет их жизнь без «ее сияния и любви к жизни». «Несмотря на болезнь, которую она переносила с невероятным мужеством, Софи считала себя настоящей счастливицей: у нее были замечательная семья и друзья, и она добилась необычайного успеха в писательской карьере», — добавила семья.