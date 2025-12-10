«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Расселл Кроу заявил, что «Гладиатор-2» лишил его персонаж «морального стержня»
Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой
В парке Буэнос-Айреса состоялась крупнейшая встреча золотистых ретриверов. Их было 2397!
Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах
Американец прокатился на аттракционе в Диснейленде 15 тыс. раз
Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве

Карты «Мир» сделали бессрочными

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Банковские карты «Мир» с истекшим сроком годности продолжат работать на постоянной основе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Там отметили, что решение направлено на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру. Продление срока действия позволит людям самим решать, когда поменять пластиковую карту. 

«Нужно понимать, что так или иначе замена „пластика“ на новый — это естественный процесс: любая карта со временем изнашивается», ― пояснили в НСПК.

При этом с 2030 года карты с истекшим сроком годности нельзя будет использовать «в отложенных и офлайн-режимах». Не получится, например, оплатить проезд в транспорте или купить товары на борту самолета. Такие операции банк не может оперативно проверить. 

После ухода из России Visa и Mastercard из-за начала военной операции на Украине российские банки продлили сроки работы своих карт этих платежных систем или сделали их бессрочными.

В октябре гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин говорил, что работу карт с истекшим сроком годности следует граничить. Он пояснил, что в чипах этих карт перестали действовать сертификаты безопасности. В ЦБ тогда же заверили, что карты Visa и Mastercard продолжат работать в России, а резких шагов по их отключению не будет.

Расскажите друзьям
Теги:
НСПКVisa