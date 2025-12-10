Карты «Мир» сделали бессрочными

Банковские карты «Мир» с истекшим сроком годности продолжат работать на постоянной основе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
Там отметили, что решение направлено на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру. Продление срока действия позволит людям самим решать, когда поменять пластиковую карту.
«Нужно понимать, что так или иначе замена „пластика“ на новый — это естественный процесс: любая карта со временем изнашивается», ― пояснили в НСПК.
При этом с 2030 года карты с истекшим сроком годности нельзя будет использовать «в отложенных и офлайн-режимах». Не получится, например, оплатить проезд в транспорте или купить товары на борту самолета. Такие операции банк не может оперативно проверить.
После ухода из России Visa и Mastercard из-за начала военной операции на Украине российские банки продлили сроки работы своих карт этих платежных систем или сделали их бессрочными.
В октябре гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин говорил, что работу карт с истекшим сроком годности следует граничить. Он пояснил, что в чипах этих карт перестали действовать сертификаты безопасности. В ЦБ тогда же заверили, что карты Visa и Mastercard продолжат работать в России, а резких шагов по их отключению не будет.