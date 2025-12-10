Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»

Кейт Уинслет призналась, что она и ее родственники никогда не смотрели «Отпуск по обмену» (2006) перед Рождеством, как это делает большинство людей. Об этом актриса поделилась в интервью Би-би-си.
«Мы не сидим и не смотрим фильмы, в которых я снимаюсь. Я сама почти никогда не смотрю их», — сказала Уинслет.
Она отметила, что смотрела большую часть фильмов, в которых принимала участие, только один раз в жизни. «Когда смотришь готовый фильм, для большинства актеров это мучительный опыт. Это то, через что ты вынужден пройти», — добавила звезда «Титаника».
«Отпуск по обмену» часто называют рождественской классикой. В центре сюжета — британка Айрис Симпкинс (Кейт Уинслет) и американка Аманда Вудс (Кэмерон Диас), которые меняются домами на Рождество. Позже каждая из них встречает свою любовь. В следующем году ленте исполнится 20 лет.
Недавно Уинслет снялась в своем первом почти за 20 лет рождественском фильме «Прощай, Джун», где она также выступила режиссером. Картина выйдет на Netflix 24 декабря.
Сценарий к ней написал сын актрисы Джо Андерс. В основу легла личная история — смерть матери Кейт Салли от рака яичников в 2017 году. Лента расскажет о сестрах и братьях, которые собираются вместе ради встречи Рождества рядом с матерью, находящейся в отделении паллиативной помощи. В актерский состав также вошли Тони Коллетт («Шестое чувство»), Джонни Флинн («Эмма»), Андреа Райсборо («Ради Лесли»), Тимоти Сполл («Король говорит!») и Хелен Миррен («Королева»).