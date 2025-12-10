Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов

Депутаты Госдумы от КПРФ ― Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный ― разработали законопроект, который предполагает сокращение рабочего времени россиян до шести часов в день. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Депутаты намерены внести законопроект в нижнюю палату парламента. Проект федерального закона предполагает поправки в Трудовой кодекс РФ.
Целью инициативы ее авторы называют «установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели)».
Документ также предусматривает пропорциональное сокращение рабочего дня для отдельных категорий работников ― до 16 лет, от 16 до 18 лет, людей с инвалидностью I и II групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогических работников и людей, работающих на вредных или опасных производствах. Для таких категорий продолжительность рабочего времени составит не более 24 часов в неделю.
По мнению депутатов, принятие закона позволит увеличить производительность труда, улучшить уровень жизни, уменьшить стресс и выгорание у сотрудников, снизить заболеваемость. Помимо этого, работники смогут уделять больше времени дополнительному профессиональному образованию, что приведет к увеличению их дохода. А еще граждане будут проводить свободное время с семьей, что, по задумке парламентариев, улучшит демографию.
«С момента принятия закона, ограничившего продолжительность рабочей недели 40 часами, прошло уже больше 30 лет, и все это время научно-технический прогресс не стоял на месте: выросла производительность труда, развиваются автоматизация, роботизация и системы искусственного интеллекта. Поэтому 30 часов ― это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека», ― отметил Юрий Афонин.
По мнению депутата, работа сверх 30 часов в неделю должна оплачиваться как сверхурочный труд.