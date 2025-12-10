Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов

Документ также предусматривает пропорциональное сокращение рабочего дня для отдельных категорий работников ― до 16 лет, от 16 до 18 лет, людей с инвалидностью I и II групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогических работников и людей, работающих на вредных или опасных производствах. Для таких категорий продолжительность рабочего времени составит не более 24 часов в неделю.