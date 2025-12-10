В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России

В «Яндекс Переводчике» появились три новых языка коренных народов России. Речь идет о мансийском, абазинском и ногайском языках.
Теперь пользователи могут переводить тексты с этих языков и на них. Функция доступна на сайте и в мобильном приложении «Переводчик», а также в специальном блоке перевода в поиске «Яндекса».
Новые языки имеют важное культурное значение. Абазинский и ногайский являются государственными языками Карачаево-Черкесии, на них говорят около 200 тыс. человек. Мансийский — первый в сервисе язык коренных малочисленных народов Севера, родной для почти 3000 человек.
Данные для обучения моделей перевода были предоставлены профильными научными институтами. Среди них — Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований им. Х. Х. Хапсирокова (для абазинского и ногайского) и Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок совместно с Югорским НИИ информационных технологий (для мансийского).
Проект по сохранению и цифровизации языков народов России «Яндекс» ведет совместно с «Домом народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. На старте в 2023 году в сервисе было семь таких языков, теперь их количество выросло до восемнадцати. В их числе также татарский, башкирский, якутский, чувашский, бурятский, осетинский и другие.