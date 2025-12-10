«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России

Фото: t.me/olympic_russia

Символ летних Олимпийских игр 1980 года в Москве будет новым талисманом олимпийской сборной России. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, пишет ТАСС.

Министр спорта РФ добавил, что мишка — один из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны. Сейчас он  проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

«Он выглядит прекрасно и заменит синего медведя — неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли», — сказал Дегтярев.

Автором талисмана 1980 года был иллюстратор Виктор Чижиков. В 1977 году организационный комитет Олимпиады объявил конкурс на лучшее изображение медведя. В итоге победу одержал эскиз 42-летнего Чижикова, известного своими иллюстрациями к детским книгам. 

Летом в небо над Москвой во время фестиваля «Олимпийская Москва» вновь поднимали олимпийского мишку. Медведь был таким же, как и тот, который взлетел над олимпийским стадионом на церемонии закрытия Олимпиады в 1980 году.

В апреле 2019 года в качестве талисманов национальной команды представили мишку-неваляшку и шапко-кота. Дизайн персонажей разработала дизайн-студия Артемия Лебедева. 

Олимпиада пройдет с 6 по 26 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На Играх россияне будут выступать в нейтральном статусе. 

