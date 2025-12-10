Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России

Символ летних Олимпийских игр 1980 года в Москве будет новым талисманом олимпийской сборной России. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, пишет ТАСС.
Министр спорта РФ добавил, что мишка — один из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны. Сейчас он проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
«Он выглядит прекрасно и заменит синего медведя — неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли», — сказал Дегтярев.
Автором талисмана 1980 года был иллюстратор Виктор Чижиков. В 1977 году организационный комитет Олимпиады объявил конкурс на лучшее изображение медведя. В итоге победу одержал эскиз 42-летнего Чижикова, известного своими иллюстрациями к детским книгам.
Летом в небо над Москвой во время фестиваля «Олимпийская Москва» вновь поднимали олимпийского мишку. Медведь был таким же, как и тот, который взлетел над олимпийским стадионом на церемонии закрытия Олимпиады в 1980 году.
В апреле 2019 года в качестве талисманов национальной команды представили мишку-неваляшку и шапко-кота. Дизайн персонажей разработала дизайн-студия Артемия Лебедева.
Олимпиада пройдет с 6 по 26 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На Играх россияне будут выступать в нейтральном статусе.