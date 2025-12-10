«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Расселл Кроу заявил, что «Гладиатор-2» лишил его персонаж «морального стержня»
Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой
В парке Буэнос-Айреса состоялась крупнейшая встреча золотистых ретриверов. Их было 2397!
Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах
Американец прокатился на аттракционе в Диснейленде 15 тыс. раз
Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве
«Вкусно — и точка» выпустит коллекцию игрушек чебурашка
Ной из Ганы строит ковчеги в ожидании масштабного потопа
Центр Гамалеи выпустил первые тестовые серии вакцины от рака
Фонд «Природа и люди» представил благотворительную коллекцию в поддержку лошади Пржевальского
На Московском еврейском кинофестивале обсудят психологию тиктоков и границы юмора
Милли Бобби Браун рассказала, как узнала концовку «Очень странных дел»

На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами

Фото: «Маркет Маркета»

С 9 декабря на Болотной площади в Москве начнет работу сезонная ярмарка «Маркет Маркета» в арт-павильоне «Фабрика подарков».

Проект приурочен к городской программе «Зима в Москве» и продлится до 28 февраля. Гостей ждет широкий выбор товаров от десятков локальных производителей, участвующих в программе «Сделано в Москве».

Среди них: «Мурмуризм», Pragma, «Лукоморье», Svyazat', Nastya Buryan, Cha U Kao, Novem.kids и другие. Кроме того, на маркете будут представлены товары от социальных и благотворительных проектов. 2% от каждой покупки будут направляться в благотворительный фонд «Помощь рядом».

Помимо шопинга, посетителей ожидают мастер-классы и конкурсы. Проект призван помочь локальным брендам заявить о себе и увеличить продажи, а покупателям — найти уникальные подарки и поддержать местный бизнес.

