На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами

С 9 декабря на Болотной площади в Москве начнет работу сезонная ярмарка «Маркет Маркета» в арт-павильоне «Фабрика подарков».
Проект приурочен к городской программе «Зима в Москве» и продлится до 28 февраля. Гостей ждет широкий выбор товаров от десятков локальных производителей, участвующих в программе «Сделано в Москве».
Среди них: «Мурмуризм», Pragma, «Лукоморье», Svyazat', Nastya Buryan, Cha U Kao, Novem.kids и другие. Кроме того, на маркете будут представлены товары от социальных и благотворительных проектов. 2% от каждой покупки будут направляться в благотворительный фонд «Помощь рядом».
Помимо шопинга, посетителей ожидают мастер-классы и конкурсы. Проект призван помочь локальным брендам заявить о себе и увеличить продажи, а покупателям — найти уникальные подарки и поддержать местный бизнес.