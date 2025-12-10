Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей

Фанки Матас из США сделал татуировки с 273 автографами звезд и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Татуировщик сделал это в знак «любви и единства».
38-летний американец рассказал, что идея появилась еще в подростковом возрасте, когда родители запретили ему делать тату. «Я нашел их такими интригующими и не понимал, почему люди считают их плохими. Естественно, я сразу же попытался доказать человечеству, что татуировки могут быть веселой и безобидной вещью», — говорит он.
Мастер решил обсудить эту идею с близкими друзьями и попросил их сделать татуировки своей подписи на его спине. «В конечном итоге это переросло во что-то гораздо большее», — делится Фанки.
На теле Матаса есть тату с автографами музыкантов 50 Cent, Келли Кларксона и Bad Bunny, актеров Сэмюэля Л.Джексона, Уилла Смита и Майкла Дж.Фокса, спортсменов Усейна Болта, Тони Хоука и Флойда Мейуэзера. Кроме того, подписи оставили и обладатели рекордов — например, самая низкая женщина в мире Джоти Амджи и The Enigma, который установил рекорд по количеству татуировок в виде кусочков пазла на теле.
Матас добавил, что все знаменитости расписывались прямо на его теле. Иногда татуировочной машинкой, иногда маркером, после чего татуировщик сразу же набивал татуировку. При этом мастер сам выбирает того, кто разукрасит его тело.
«Я прошу присоединиться к этому совершенно конкретных людей. Людей, чьи сердца полны любви. Людей, которые искренни. Людей, которые каким-то образом меня вдохновили и были частью моего детства», — отмечает он.
