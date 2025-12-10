«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Расселл Кроу заявил, что «Гладиатор-2» лишил его персонаж «морального стержня»
Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой
В парке Буэнос-Айреса состоялась крупнейшая встреча золотистых ретриверов. Их было 2397!
Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах
Американец прокатился на аттракционе в Диснейленде 15 тыс. раз
Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве
«Вкусно — и точка» выпустит коллекцию игрушек чебурашка
Ной из Ганы строит ковчеги в ожидании масштабного потопа
Центр Гамалеи выпустил первые тестовые серии вакцины от рака
Фонд «Природа и люди» представил благотворительную коллекцию в поддержку лошади Пржевальского
На Московском еврейском кинофестивале обсудят психологию тиктоков и границы юмора
Милли Бобби Браун рассказала, как узнала концовку «Очень странных дел»
В Великобритании подростки массово обращаются к ИИ-чатам за психологической помощью
Каждый двухсотый пароль из утекших баз данных заканчивается на 2024
«Афиша» запустила гиды выходного дня
Ведущий Джимми Киммел продлил контракт с ABC на год
Letterboxd запустит свой стриминговый сервис в 23 странах

Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей

Фанки Матас из США сделал татуировки с 273 автографами звезд и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Татуировщик сделал это в знак «любви и единства».

38-летний американец рассказал, что идея появилась еще в подростковом возрасте, когда родители запретили ему делать тату. «Я нашел их такими интригующими и не понимал, почему люди считают их плохими. Естественно, я сразу же попытался доказать человечеству, что татуировки могут быть веселой и безобидной вещью», — говорит он.

Мастер решил обсудить эту идею с близкими друзьями и попросил их сделать татуировки своей подписи на его спине. «В конечном итоге это переросло во что-то гораздо большее», — делится Фанки.

На теле Матаса есть тату с автографами музыкантов 50 Cent, Келли Кларксона и Bad Bunny, актеров Сэмюэля Л.Джексона, Уилла Смита и Майкла Дж.Фокса, спортсменов Усейна Болта, Тони Хоука и Флойда Мейуэзера. Кроме того, подписи оставили и обладатели рекордов — например, самая низкая женщина в мире Джоти Амджи и The Enigma, который установил рекорд по количеству татуировок в виде кусочков пазла на теле.

Матас добавил, что все знаменитости расписывались прямо на его теле. Иногда татуировочной машинкой, иногда маркером, после чего татуировщик сразу же набивал татуировку. При этом мастер сам выбирает того, кто разукрасит его тело. 

«Я прошу присоединиться к этому совершенно конкретных людей. Людей, чьи сердца полны любви. Людей, которые искренни. Людей, которые каким-то образом меня вдохновили и были частью моего детства», — отмечает он.

Недавно в книгу рекордов Гиннесса попал 74-летний Билл Стейнс из Пенсильвании. Несколько лет назад он стал самым пожилым усыновленным человеком в мире.

