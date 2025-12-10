56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Расселл Кроу заявил, что «Гладиатор-2» лишил его персонаж «морального стержня»
Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой
В парке Буэнос-Айреса состоялась крупнейшая встреча золотистых ретриверов. Их было 2397!
Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах
Американец прокатился на аттракционе в Диснейленде 15 тыс. раз
Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве
«Вкусно — и точка» выпустит коллекцию игрушек чебурашка
Ной из Ганы строит ковчеги в ожидании масштабного потопа
Центр Гамалеи выпустил первые тестовые серии вакцины от рака
Фонд «Природа и люди» представил благотворительную коллекцию в поддержку лошади Пржевальского
На Московском еврейском кинофестивале обсудят психологию тиктоков и границы юмора
Милли Бобби Браун рассказала, как узнала концовку «Очень странных дел»
В Великобритании подростки массово обращаются к ИИ-чатам за психологической помощью
Каждый двухсотый пароль из утекших баз данных заканчивается на 2024
«Афиша» запустила гиды выходного дня
Ведущий Джимми Киммел продлил контракт с ABC на год
Letterboxd запустит свой стриминговый сервис в 23 странах

«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time

Фото: Netflix Studios

Журнал Time объявил анимационный хит Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» прорывом 2025 года.

Издание подчеркивает, что спустя шесть месяцев после премьеры мультфильм продолжает удерживать глобальное влияние, подтверждая свой статус культурного феномена.

Проект, сочетающий мир кей-попа и фэнтезийный сюжет об охотниках на демонов, возглавил чарты не только как самый просматриваемый фильм. Саундтрек «Golden» покорил музыкальные топы, персонажи картины вдохновили зрителей на тематические костюмы на Хэллоуин, а исполнительницы, озвучившие вымышленную группу Huntr/x, стали звездами.

Time отмечает, что успех «Кей-поп-охотниц на демонов» может повлиять на подход Голливуда к высокобюджетным проектам с женской аудиторией, доказав их коммерческий потенциал.

Сюжет фильма вращается вокруг Руми, полукровки-демона и лидера группы Huntr/x, которая борется со своей идентичностью, пока она и ее подруги пытаются остановить демонический бойз-бенд Saja Boys, похищающий человеческие души.

