«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time

Журнал Time объявил анимационный хит Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» прорывом 2025 года.
Издание подчеркивает, что спустя шесть месяцев после премьеры мультфильм продолжает удерживать глобальное влияние, подтверждая свой статус культурного феномена.
Проект, сочетающий мир кей-попа и фэнтезийный сюжет об охотниках на демонов, возглавил чарты не только как самый просматриваемый фильм. Саундтрек «Golden» покорил музыкальные топы, персонажи картины вдохновили зрителей на тематические костюмы на Хэллоуин, а исполнительницы, озвучившие вымышленную группу Huntr/x, стали звездами.
Time отмечает, что успех «Кей-поп-охотниц на демонов» может повлиять на подход Голливуда к высокобюджетным проектам с женской аудиторией, доказав их коммерческий потенциал.
Сюжет фильма вращается вокруг Руми, полукровки-демона и лидера группы Huntr/x, которая борется со своей идентичностью, пока она и ее подруги пытаются остановить демонический бойз-бенд Saja Boys, похищающий человеческие души.