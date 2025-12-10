«Кинопоиск» опубликовал первый отрывок из сказки «Буратино». В нем звучит песня Алексея Рыбникова, который создал оригинальный саундтрек к советскому телефильму 1975 года. В российский прокат картина выйдет 1 января 2026 года.
В центре сюжета ― папа Карло, к которому попадает волшебный ключ, способный исполнить любое желание. Одинокий мужчина хочет только одного — сына. Его желание исполняется, но все идет не по плану: оживает полено, из которого появляется мальчик.
Деревянного мальчика воплотила на экране Виталия Корниенко при помощи технологии захвата движения, папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину ― Анастасия Талызина. Роль Артемона досталась Марку Эйдельштейну, Арлекина ― Рузилю Минекаеву, а Карабаса-Барабаса ― Федору Бондарчуку.
Режиссером нового «Буратино» стал Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Повелитель ветра»), оператором — Максим Жуков, получивший премию «Ника» за операторскую работу в фильме «Мастер и Маргарита». Сценарий «Буратино» написали Андрей Золотарев, Аксинья Борисова и Алина Тяжлова.