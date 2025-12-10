Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры

Шоураннер Р.Скотт Геммилл отмечал, что основной темой второй части станет семья — как личная, так и рабочая. Премьера первого сезона шоу состоялась в начале этого года. Каждый из 15 эпизодов показывал один час из 15-часовой смены доктора Робби в отделении неотложной помощи вымышленной Питтсбургской травматологической больницы.