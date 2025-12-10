56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Рассел Кроу заявил, что «Гладиатор 2» лишил его персонаж «морального стержня»
Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой
В парке Буэнос-Айреса состоялась крупнейшая встреча золотистых ретриверов. Их было 2397!
Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах
Американец прокатился на аттракционе в Диснейленде 15 тыс. раз
Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве
«Вкусно — и точка» выпустит коллекцию игрушек чебурашка
Ной из Ганы строит ковчеги в ожидании масштабного потопа
Центр Гамалеи выпустил первые тестовые серии вакцины от рака
Фонд «Природа и люди» представил благотворительную коллекцию в поддержку лошади Пржевальского
На Московском еврейском кинофестивале обсудят психологию тиктоков и границы юмора
Милли Бобби Браун рассказала, как узнала концовку «Очень странных дел»
В Великобритании подростки массово обращаются к ИИ-чатам за психологической помощью
Каждый двухсотый пароль из утекших баз данных заканчивается на 2024
«Афиша» запустила гиды выходного дня
Ведущий Джимми Киммел продлил контракт с ABC на год
Letterboxd запустит свой стриминговый сервис в 23 странах
По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
Netflix снимет анимационный фильм о сводных сестрах Золушки. Они на самом деле не злые
В Петербурге пройдет фестиваль независимой музыки «Супер мьюзик викенд»
«Там царит полный хаос»: Кейт Уинслет раскритиковала увлечение Голливуда пластической хирургией
В Москве в 2025 году закрыли 348 заведений общественного питания
Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ретейлера FWRD
Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года

Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»

Фото: пресс-материалы

Кинокомпания Bazelevs, «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») и Toomuch Production показали новый трейлер фильма «Елки-12». Картина выйдет в прокат 18 декабря 2025 года.

Предстоящая часть кинофраншизы не только расскажет истории уже знакомых героев, но и познакомит с новыми персонажами. На экране вновь появится дядя Юра в исполнении Дмитрия Нагиева. В двенадцатой части фильма зрители увидят его вместе со школьной любовью, которую сыграла актриса, впервые присоединившаяся к «Елкам», — Ирина Медведева. В съемках также участвовали ведущий шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев и блогер Маш Милаш (Мария Камова).

Видео: «НМГ Кинопрокат»

По сюжету в канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына и пытаются исправить все до того, как часы пробьют двенадцать.

В ленте также сыграли Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Андрей Рожков («Уральские пельмени»), Ольга Картункова («Однажды в России»), Андрей Максимов («Слово Пацана. Кровь на асфальте»), Борис Дергачев («Свободные отношения»). Роли в фильме также исполнили Константин Белошапка («Постучись в мою дверь в Москве»), Тина Стойилкович («Москва слезам не верит. Все только начинается»), Юлия Топольницкая ( «Второй Брак»), Надежда Маркина («Аритмия») и другие.

Креативные продюсеры и авторы сценария — Жора Крыжовников («Москва слезам не верит. Все только начинается», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Лед-2») и Петр Внуков, отвечавший за создание предыдущей части франшизы, «Елки-11». Продюсерами выступили Тимур Асадов, Лала Рустамова, Ара Хачатрян, Мария Затуловская и Дмитрий Пачулия.

