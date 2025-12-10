Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»

По сюжету в канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына и пытаются исправить все до того, как часы пробьют двенадцать.