«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Расселл Кроу заявил, что «Гладиатор-2» лишил его персонаж «морального стержня»
Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой
В парке Буэнос-Айреса состоялась крупнейшая встреча золотистых ретриверов. Их было 2397!
Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах
Американец прокатился на аттракционе в Диснейленде 15 тыс. раз
Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве
«Вкусно — и точка» выпустит коллекцию игрушек чебурашка
Ной из Ганы строит ковчеги в ожидании масштабного потопа
Центр Гамалеи выпустил первые тестовые серии вакцины от рака
Фонд «Природа и люди» представил благотворительную коллекцию в поддержку лошади Пржевальского
На Московском еврейском кинофестивале обсудят психологию тиктоков и границы юмора
Милли Бобби Браун рассказала, как узнала концовку «Очень странных дел»
В Великобритании подростки массово обращаются к ИИ-чатам за психологической помощью
Каждый двухсотый пароль из утекших баз данных заканчивается на 2024
«Афиша» запустила гиды выходного дня
Ведущий Джимми Киммел продлил контракт с ABC на год
Letterboxd запустит свой стриминговый сервис в 23 странах

«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года

Фото: «НМГ Кинопрокат»

«НМГ Кинопрокат» выпустит в российский прокат мультфильм «Хитрый койот». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Премьера состоится 27 августа 2026 года. В США фильм выйдет на день позже — 28 августа.

Сюжет фильма, сочетающего CGI-анимацию и игровые сцены, строится вокруг судебного иска знаменитого Койота против корпорации Acme, чья неисправная продукция постоянно становится причиной его неудач в погоне за Дорожным бегуном.

Адвоката Койота сыграл Уилл Форте («Парки и зоны отдыха»). К нему в фильме присоединились Джон Сина («Миротворец»), П.Дж.Берн («Пацаны») и Лана Кондор («Алита: Боевой ангел»). Режиссером стал Дейв Грин («Черепашки-ниндзя-2»).

