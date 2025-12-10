«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года

«НМГ Кинопрокат» выпустит в российский прокат мультфильм «Хитрый койот». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Премьера состоится 27 августа 2026 года. В США фильм выйдет на день позже — 28 августа.
Сюжет фильма, сочетающего CGI-анимацию и игровые сцены, строится вокруг судебного иска знаменитого Койота против корпорации Acme, чья неисправная продукция постоянно становится причиной его неудач в погоне за Дорожным бегуном.
Адвоката Койота сыграл Уилл Форте («Парки и зоны отдыха»). К нему в фильме присоединились Джон Сина («Миротворец»), П.Дж.Берн («Пацаны») и Лана Кондор («Алита: Боевой ангел»). Режиссером стал Дейв Грин («Черепашки-ниндзя-2»).