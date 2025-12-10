Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет

Австралия — первая в мире страна, которая ввела запрет на доступ к соцсетям подросткам младше 16 лет. Закон приняли в ноябре 2024 года, он вступил в силу в полночь 10 декабря 2025 года, пишет Reuters.
Нововведение пока распространяется на 10 крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram* и Facebook** и обязывает их блокировать несовершеннолетних. За нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (более 2,5 млрд рублей). Позже правительство может поменять список соцсетей по мере появления новых продуктов и миграции молодых пользователей.
Премьер-министр Энтони Альбанезе назвал этот шаг «историческим». Он отметил, что эта мера поможет защитить детей от негативного контента. Накануне школьных каникул политик посоветовал ребятам вместо того, чтобы проводить время в телефоне, заняться новым видом спорта или прочитать книгу, которая «давно пылится на полке». Реформа также служит тестовым примером для других стран, недовольных бездействием IT-гигантов в обеспечении детской безопасности.
Представители платформы X Илона Маска заявили, что вынуждены соблюдать закон. Возраст пользователей будут определять по их поведению в сети, селфи, а также по анализу данных документов и банковских счетов.
В СМИ отмечают, что до вступления запрета в силу 86% австралийцев в возрасте от 8 до 15 лет пользовались социальными сетями. Многие из них запустили флешмоб и публиковали сообщения, в которых прощались со своими подписчиками в сети.
«Больше никаких социальных сетей... больше никаких контактов с остальным миром», — написал юный пользователь TikTok. Многие родители поддержали новый закон, однако некоторые молодые люди считают, что мера может привести к изоляции подростков и может повлиять на их психологическое состояние.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
** Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.