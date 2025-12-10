Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года

Проект, созданный Джорджем Кеем и Франсуа Узаном, стал одним из самых успешных неанглоязычных сериалов Netflix. По данным стриминга, первую часть посмотрели около 70 млн домохозяйств в первые 28 дней, а сам сериал стал первым франкоязычным шоу, возглавившим топы в США и других странах.