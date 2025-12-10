56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года

Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года

Фото: Netflix

Netflix анонсировал дату выхода четвертого сезона сериала «Люпен». Новые эпизоды появятся на платформе осенью 2026 года, примерно через три года после релиза предыдущей части.

Сериал рассказывает историю Ассана Диопа (Омар Си) — харизматичного вора-джентльмена, вдохновленного классическим литературным персонажем Арсеном Люпеном. Действие разворачивается в Париже, где герой мстит могущественной преступной семье Пеллегрини.

Проект, созданный Джорджем Кеем и Франсуа Узаном, стал одним из самых успешных неанглоязычных сериалов Netflix. По данным стриминга, первую часть посмотрели около 70 млн домохозяйств в первые 28 дней, а сам сериал стал первым франкоязычным шоу, возглавившим топы в США и других странах.

В производстве сериала, как и ранее, участвует компания Gaumont. Режиссерами новых эпизодов выступают Эдуар Салье, Эверардо Гут и Уго Желен. Кроме Омара Си, в сезоне вернутся Людивин Санье (Клэр), Суфиан Герраб (комиссар Гедира) и другие актеры основного состава.

