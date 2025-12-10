56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями

VK Знакомства и «Литрес» выяснили, какие отрицательные персонажи классической литературы кажутся россиянам наиболее привлекательными.
Согласно опросу, проведенному среди более чем 1000 человек, подавляющее большинство (80%) признались в симпатии к книжным антигероям, а 56% хотели бы вступить с ними в отношения.
Главными притягательными чертами были названы харизма и обаяние (11%), свободомыслие (9%) и целеустремленность (7%). При этом такие качества, как прямолинейность (14%), страстность (13%) и самоуверенность (10%), не отталкивают, а, наоборот, делают персонажа в глазах читателей сложной и многогранной личностью. Наиболее популярными типажами стали «гений-манипулятор», «трагический антигерой» и «харизматичный лидер».
Рейтинг самых привлекательных антигероев
Русская классика:
- Воланд («Мастер и Маргарита») – 19%
- Остап Бендер («Двенадцать стульев») – 12%
- Григорий Печорин («Герой нашего времени») – 8%
- Родион Раскольников («Преступление и наказание») – 7%
- Азазелло («Мастер и Маргарита») – 6%
Зарубежная классика:
- Граф Дракула (Брэм Стокер) – 14%
- Профессор Мориарти (Артур Конан Дойл) – 11%
- Дориан Грей (Оскар Уайльд) – 10%
- Мефистофель («Фауст»), кардинал Ришелье («Три мушкетёра») и Эдмон Дантес («Граф Монте-Кристо») – по 6%
- Виктор Франкенштейн (Мэри Шелли) – 5%