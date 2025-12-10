По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями

Фото: Марс Медиа

VK Знакомства и «Литрес» выяснили, какие отрицательные персонажи классической литературы кажутся россиянам наиболее привлекательными.

Согласно опросу, проведенному среди более чем 1000 человек, подавляющее большинство (80%) признались в симпатии к книжным антигероям, а 56% хотели бы вступить с ними в отношения.

Главными притягательными чертами были названы харизма и обаяние (11%), свободомыслие (9%) и целеустремленность (7%). При этом такие качества, как прямолинейность (14%), страстность (13%) и самоуверенность (10%), не отталкивают, а, наоборот, делают персонажа в глазах читателей сложной и многогранной личностью. Наиболее популярными типажами стали «гений-манипулятор», «трагический антигерой» и «харизматичный лидер».

Рейтинг самых привлекательных антигероев

Русская классика:

  • Воланд («Мастер и Маргарита») – 19% 
  • Остап Бендер («Двенадцать стульев») – 12%
  • Григорий Печорин («Герой нашего времени») – 8%
  • Родион Раскольников («Преступление и наказание») – 7%
  • Азазелло («Мастер и Маргарита») – 6%

Зарубежная классика:

  • Граф Дракула (Брэм Стокер) – 14%
  • Профессор Мориарти (Артур Конан Дойл) – 11%
  • Дориан Грей (Оскар Уайльд) – 10%
  • Мефистофель («Фауст»), кардинал Ришелье («Три мушкетёра») и Эдмон Дантес («Граф Монте-Кристо») – по 6%
  • Виктор Франкенштейн (Мэри Шелли) – 5%
