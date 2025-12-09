По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
Рассел Кроу заявил, что «Гладиатор 2» лишил его персонаж «морального стержня»

Кадр: 60 Minutes Australia

Австралийский актер Рассел Кроу раскритиковал сиквел фильма «Гладиатор» за то, что тот якобы лишил «морального стержня» его персонаж — бывшего римского полководца Максимуса. Об этом он заявил в интервью Triple J, написал Entertainment Weekly.

Кроу не понравилось, что героя сиквела Люция назвали внебрачным сыном Максимуса. По мнению артиста, это порочит образ его героя, чьей главной мотивацией в оригинальной картине было возмездие за смерть жены и сына.

«То есть вы говорите, что, пока у него были отношения с женой, он спал с другом девушкой? О чем вы говорите? Это безумие», — высказался актер.

Кроу поделился, что этот сюжетный ход не пришелся по вкусу не только ему. По словам кинозвезды, после выхода «Гладиатора 2» к нему стали подходить люди на улице с вопросами о поведении Максимуса.

Актер считает, что создателям сиквела «Гладиатора» в целом не удалось воссоздать магию фильма 2000 года.

«Это действительно печальный пример того, что даже люди в машинном отделе не понимают, что сделало первый фильм особенным. Дело было не в помпезности, не в обстоятельствах, не в экшене — дело было в моральной основе», — сказал он.

Кроу изначально был не в восторге от идеи создания продолжения «Гладиатора». В 2024 году он признавался, что сожалеет, что не может влиять на то, каким будет новый фильм. Создатель проекта Ридли Скотт не стал советоваться с актером, поскольку «его персонаж умер».

Фильм «Гладиатор» вышел на экраны в 2000 году. В нем Кроу сыграл полководца Максимуса, который оказывается на гладиаторской арене по воле коварного императора Комода.

«Гладиатор-2» рассказал о племяннике Комода — Люции. Его роль исполнил Пол Мескаль. Лента вышла на экраны в ноябре 2024 года и закрепила место Ридли Скотта в топ-10 самых кассовых режиссеров в истории. После нее кинематографист взялся за третью часть.

