Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой

«По закону конфеты с алкоголем не являются алкогольной продукцией, а значит их дистанционная продажа разрешена. Тем не менее безопасность детей — наш приоритет. Поэтому мы приняли решение провести дополнительную проверку и ограничить доступ к продаже таких конфет для несовершеннолетних — эти товары на Ozon недоступны для пользователей младше 18 лет», — прокомментировали в Ozon.