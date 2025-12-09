Pinterest спрогнозировал тренды 2026 года

Pinterest проанализировал интересы пользователей за последние два года и составил прогноз трендов, которые, по мнению платформы, станут популярны в 2026 году.
Соцсеть полагает, что в грядущем году наиболее актуальными будут холодные синие оттенки. Их особенно оценят зумеры и миллениалы, считают в компании. Поисковые запросы «ледяная эстетика» выросли на 35% с сентября 2023 года по август 2025 года, «ледяной синий» — на 50%, «ледяные свадебные платья» — на 55%.
В моду, как считает команда Pinterest, войдут броши (причем не только женские, но и мужские) и «поэткор», а также «вампирская романтика». Кроме того, пользователям придется по вкусу инопланетная эстетика, думают в Pinterest.
В последнее время люди искали на платформе «эстетику инопланетного ядра», «переливающийся», «макияж в стиле инопланетян» и «мягкий, влажный макияж». Все запросы такого рода показывают заметный рост.
Команда Pinterest предполагает, что популярность наберет декаданс и стиль «гламоретти» с его строгими костюмами, воротничками, массивными украшениями и рельефными плечами. Спрос на образы в этом стиле также увеличивается.
Среди других прогнозов — рост интереса к «Glitchy Glam» («глючному гламуру»). Его характерные приметы — эксцентричный макияж с использованием двухцветной помады и многоцветных теней, яркий необычный маникюр и ассиметричные стрижки.
«Вдохновленный страстью к путешествиям, проект „Khaki Coded“ привлечет внимание поколения Z и миллениалов к цвету хаки — не просто как к цвету, а как к общей палитре», — считают редакторы Pinterest, предрекая успех «палеонтологической эстетики» и «коричневых льняных рубашек».
Они также ожидают увидеть в трендах кружевные вещи, нишевые духи, вдохновленны дикой природой аксессуары и готику. Любовь к последней, как предполагается, подогревают фильмы «Носферату», «Франкенштейн», «Грешники» и «Бедные-несчастные».