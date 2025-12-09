Pinterest спрогнозировал тренды 2026 года

Соцсеть полагает, что в грядущем году наиболее актуальными будут холодные синие оттенки. Их особенно оценят зумеры и миллениалы, считают в компании. Поисковые запросы «ледяная эстетика» выросли на 35% с сентября 2023 года по август 2025 года, «ледяной синий» — на 50%, «ледяные свадебные платья» — на 55%.