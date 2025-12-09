По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
Американец прокатился на аттракционе в Диснейленде 15 тыс. раз

Фото: RyanJWilmot

Джон Алан Хейл 15 тыс. раз опробовал аттракцион Radiator Springs Racers в калифорнийском Диснейленде. Об этом сообщает Associated Press.

Мужчина подсел на аттракцион, созданный по мотивам мультфильма «Тачки», незадолго после его открытия в 2012 году. Хейл даже начал вести блокнот, где записывал цвет доставшейся ему машины, полосу и результат заезда ― выиграл он или проиграл.

По словам фаната острых ощущений, он побывал в Диснейленде более 1100 раз. В каждое из этих посещений он совершал в среднем по 13 заездов на Radiator Springs Racers.

Хейл говорит, что ему не надоедает кататься на аттракционе, поскольку он никогда не знает, какая машина вырвется вперед. «Вы не знаете, кто выиграет гонку. Нет никакого паттерна того, кто победит или проиграет», ― поделился он.

На каждый сотый заезд мужчина начал брать табличку, на которой писал общее количество посещений Radiator Springs Racers. Хейл помнит, как сотрудники Диснейленда аплодировали ему, когда он достиг тысячи.

На пятнадцатитысячный заезд Хейл взял не только табличку, но и кепку в стиле «Тачек». А еще прихватил друзей, работающих в парке, которые прокатились вместе с ним. 

Официального рекорда по числу заездов на Radiator Springs Racers нет ― такую статистику не отслеживает ни Книга рекордов Гиннесса, ни Диснейленд. Однако Хейл говорит, что и не стремится к рекорду. Для него важнее дружба и новые знакомства, которые он завел с сотрудниками парка.

