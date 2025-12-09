Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве

По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
«Вкусно — и точка» выпустит коллекцию игрушек чебурашка
Ной из Ганы строит ковчеги в ожидании масштабного потопа
Центр Гамалеи выпустил первые тестовые серии вакцины от рака
Фонд «Природа и люди» представил благотворительную коллекцию в поддержку лошади Пржевальского
На Московском еврейском кинофестивале обсудят психологию тиктоков и границы юмора
Милли Бобби Браун рассказала, как узнала концовку «Очень странных дел»
В Великобритании подростки массово обращаются к ИИ-чатам за психологической помощью
Каждый двухсотый пароль из утекших баз данных заканчивается на 2024
«Афиша» запустила гиды выходного дня
Ведущий Джимми Киммел продлил контракт с ABC на год
Letterboxd запустит свой стриминговый сервис в 23 странах
Netflix снимет анимационный фильм о сводных сестрах Золушки. Они на самом деле не злые
В Петербурге пройдет фестиваль независимой музыки «Супер мьюзик викенд»
«Там царит полный хаос»: Кейт Уинслет раскритиковала увлечение Голливуда пластической хирургией
В Москве в 2025 году закрыли 348 заведений общественного питания
Рози Хантингтон-Уайтли стала фэшн-директором ретейлера FWRD
Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года
В московском общественном транспорте в Новый год детям будут дарить подарки
«Система загнала людей в угол»: Кристен Стюарт назвала Голливуд «капиталистическим адом»
Джуди Денч заявила, что Харви Вайнштейн «уже отсидел свой срок»
«Франкенштейн», «Битва за битвой» и «Простая случайность» номинированы на премию «Золотой глобус»
Пользователи «Яндекс Лавки» смогут заказывать продукты голосом в приложении
Пол Дано снимется в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера
Федор Бондарчук в роли Хоттабыча в тизере-трейлере новой экранизации сказки Лазаря Лагина
Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Генеральный директор компании «Афиша» выступил на Вахтанговском фестивале

Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве

Картина Валентина Серова «Портрет Д. Г. фон Дервиза». Фото: Московский аукционный дом

Собрание живописи оценочной стоимостью 2,5 млрд рублей представят на торгах, которые проведет 14 декабря Московский аукционный дом. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе торговой площадки.

По словам организаторов, в собрание вошло более 200 произведений, среди которых около трети — шедевры «первых имен» русской классической живописи. В числе лотов ― картины Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Владимира Маковского, Петра Кончаловского и Константина Коровина.

Топ-лотом станет «Портрет Д. Г. фон Дервиза» кисти Валентина Серова, который оценивают в 1,5 млн долларов. На полотне запечатлен Дмитрий Григорьевич Дервиз, видный политический деятель и один из авторов судебной реформы Александра II.

Среди других крупных лотов ― две работы Исаака Левитана: этюд «Берег моря. Камень» (1886) к программному полотну «На берегу моря» и «Ветхий дворик. Плес» (1888). Еще два произведения на торгах принадлежат кисти Ильи Репина: «Портрет А.Г Белопольского» (1884) и «Доктор» (1913) ― подготовительный набросок к картине «Поединок». На аукционе также представят набросок Ивана Шишкина «Хвойный лес», выполненный карандашом.  

Управляющий директор Московского аукционного дома Ольга Русакова заявляет, что событие превзойдет по масштабу прежние «русские торги» Christie’s и Sotheby’s, чей сезонный оборот составлял около 2 млрд рублей. 

Торги стартуют 14 декабря в 17.00 в историческом особняке в Большом Овчинниковском переулке, 22/3. До 13 декабря там же проходит предаукционная выставка, открытая для посещения.

