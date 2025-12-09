Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве

Собрание живописи оценочной стоимостью 2,5 млрд рублей представят на торгах, которые проведет 14 декабря Московский аукционный дом. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе торговой площадки.
По словам организаторов, в собрание вошло более 200 произведений, среди которых около трети — шедевры «первых имен» русской классической живописи. В числе лотов ― картины Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Владимира Маковского, Петра Кончаловского и Константина Коровина.
Топ-лотом станет «Портрет Д. Г. фон Дервиза» кисти Валентина Серова, который оценивают в 1,5 млн долларов. На полотне запечатлен Дмитрий Григорьевич Дервиз, видный политический деятель и один из авторов судебной реформы Александра II.
Среди других крупных лотов ― две работы Исаака Левитана: этюд «Берег моря. Камень» (1886) к программному полотну «На берегу моря» и «Ветхий дворик. Плес» (1888). Еще два произведения на торгах принадлежат кисти Ильи Репина: «Портрет А.Г Белопольского» (1884) и «Доктор» (1913) ― подготовительный набросок к картине «Поединок». На аукционе также представят набросок Ивана Шишкина «Хвойный лес», выполненный карандашом.
Управляющий директор Московского аукционного дома Ольга Русакова заявляет, что событие превзойдет по масштабу прежние «русские торги» Christie’s и Sotheby’s, чей сезонный оборот составлял около 2 млрд рублей.
Торги стартуют 14 декабря в 17.00 в историческом особняке в Большом Овчинниковском переулке, 22/3. До 13 декабря там же проходит предаукционная выставка, открытая для посещения.