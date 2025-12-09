Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве

Среди других крупных лотов ― две работы Исаака Левитана: этюд «Берег моря. Камень» (1886) к программному полотну «На берегу моря» и «Ветхий дворик. Плес» (1888). Еще два произведения на торгах принадлежат кисти Ильи Репина: «Портрет А.Г Белопольского» (1884) и «Доктор» (1913) ― подготовительный набросок к картине «Поединок». На аукционе также представят набросок Ивана Шишкина «Хвойный лес», выполненный карандашом.