«Вкусно — и точка» выпустит коллекцию игрушек чебурашка. Получить фигурки можно будет с 23 декабря вместе с «Кидз Комбо» — набором блюд для детей, рассказали в сети ресторанов.
В коллекцию войдут шесть игрушек, навеянных готовящимся к выходу фильмом «Чебурашка-2». Детям предлагают поиграть с ними или попробовать мобильную игру о любимом герое — она будет доступна по QR-коду.
«Нам невероятно приятно представить набор с настоящим символом детства — Чебурашкой. Он объединяет не только поколения, но и сердца семей по всей стране. Уверена, что появление этого доброго и всеми любимого персонажа в период зимних праздников подарит искренние улыбки», — отметила директор по маркетингу компании Юлия Нескреба.
Фильм «Чебурашка-2» выйдет в российский кинопрокат 1 января. Он расскажет, как живет ушастый герой дома у Гены. Трейлер картины можно посмотреть здесь.
К своим ролям в ленте вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. Режиссером проекта вновь стал Дмитрий Дьяченко.
Первый «Чебурашка» вышел на экраны кинотеатров 1 января 2023 года. Фильм стал самой кассовой картиной за всю историю российского проката, собрав 6,8 млрд рублей. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомые нам персонажи из советского мультфильма.
В марте 2024 года Сергей Гармаш говорил, что у «Чебурашки» будет не только сиквел, но и триквел. Актер отмечал, что производства второй и третьей частей начнутся одновременно.