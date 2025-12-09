Центр Гамалеи выпустил первые тестовые серии вакцины от рака

Фабрика НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург.
«Были выделены деньги на строительство фабрики по производству мРНК-вакцины в институте Гамалеи. Фабрика не только построена, но и полностью оснащена и выпустила первые три валидационные серии», ― цитирует его слова ТАСС.
Гинцбург отметил, что в онкологическом центре Герцена получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии: от диагностики до выпуска мРНК и применения у больных людей.
В сентябре руководительница Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила о «готовности к применению» российской вакцины против рака.
По ее словам, доклинические исследования препарата показали его безопасность и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. Скворцова говорила, что сперва разработку планируют применять для лечения колоректального рака, затем ― глиобластомы и особых видов меланомы.
В декабре 2024 года Каприн говорил, что создание одной дозы вакцины будет обходиться государству в 300 тыс. рублей. При этом он считает, что пациенты должны получать ее бесплатно.
«Афиша Daily» поговорила с практикующими онкологами и разобралась, как такая вакцина работает, в чем ее смысл и насколько она будет эффективной.