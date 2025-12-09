Милли Бобби Браун рассказала, как узнала концовку «Очень странных дел»

Милли Бобби Браун, сыгравшая Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», рассказала, как ей удалось узнать концовку финального сезона раньше всей съемочной группы.
В интервью на шоу Джимми Фэллона звезда призналась, что, чтобы выведать секрет, она в шутку пригрозила режиссерам опубликовать их старые школьные фотографии. После этого она пробралась в комнату сценаристов и увидела все возможные варианты развязки на огромной белой доске.
Браун вспомнила, что в ночь перед тем, как расширенный актерский состав сел за финальную читку, она и ее коллега по съемочной площадке Ноа Шнапп сделали 30 браслетов дружбы для каждого с кулонами, описывающими их личность.
«Поэтому, когда мы пришли, мы раздали их всем, и это был очень душевный день. Мы не сидели за столом. Мы сидели на диванах и плакали почти два часа подряд», — рассказала актриса.
Финальная серия пятого сезона «Очень странных дел» выйдет на Netflix 31 декабря, завершив почти десятилетнюю историю культового проекта.