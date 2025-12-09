По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
В Великобритании подростки массово обращаются к ИИ-чатам за психологической помощью

Фото: Christopher Gower/Unsplash

Исследование, проведенное среди более чем 11 тыс. молодых людей в Англии и Уэльсе, показало, что около 40% подростков 13–17 лет, столкнувшихся с насилием, используют ИИ-чаты для поддержки психического здоровья. Об этом пишет The Guardian.

Среди жертв и виновников насилия эта доля еще выше. Основными причинами такой тенденции называют доступность, конфиденциальность и отсутствие осуждения.

Подростки отмечают, что чат-боты «как друзья»: они доступны круглосуточно, не сообщают информацию взрослым и не ставят диагнозы. По данным исследования, каждый четвертый подросток обращался к ИИ за психологической помощью в течение последнего года.

Особенно высок спрос среди тех, кто стоит в очередях на лечение или кому было отказано в очной поддержке. Джон Йейтс из Фонда молодежного наследия подчеркивает, что «детям из группы риска нужен человек, а не бот».

В стране выросла обеспокоенность по поводу опасности чат-ботов, когда дети долго с ними взаимодействуют. Компания OpenAI уже столкнулась с несколькими исками, в том числе от семей молодых людей, покончивших с собой после длительного общения с чат-ботами.
 

