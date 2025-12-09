Каждый двухсотый пароль из утекших баз данных заканчивается на 2024

Каждый двухсотый пароль из утекших баз данных за 2023–2025 годы заканчивается на 2024. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
Часто в комбинациях встречается и слово love. Исследование также показало, что 10% всех скомпрометированных паролей содержат числа, напоминающие даты — от 1990 до 2025 года. Самым распространенным цифровым сочетанием остается 12345.
Помимо любви и дат, пользователи часто используют в паролях названия стран и имена. Средний срок жизни пароля составляет 3,5–4 года, при этом 54% паролей, обнаруженных в утечках 2025 года, уже фигурировали в более ранних слитых базах.
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов ранее предупреждал, что пароли из 5–7 символов злоумышленники могут подобрать за секунды. Надежной защитой он назвал комбинации от 15 символов, на взлом которых теоретически могут потребоваться тысячи лет. При этом одним из самых популярных паролей последних двадцати лет остаются вариации слова «пароль»: password, p@rol, par0l и другие.