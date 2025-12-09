Ведущий Джимми Киммел продлил контракт с ABC на год

Ведущий ночного шоу «Jimmy Kimmel Live» Джимми Киммел продлил свой контракт с телеканалом ABC.
Соглашение, которое должно было истечь в мае 2026 года, теперь действует до мая 2027 года. Это решение было принято после того как в сентябре шоу временно исчезло из эфира ABC из-за резких комментариев Киммела об убийстве консерватора Чарли Кирка.
Программа вернулась в сетку через неделю, хотя некоторые местные телестанции продолжили ее блокировать. Значительную часть года Киммел также провел в публичной конфронтации с президентом США Дональдом Трампом.
Политик неоднократно в соцсетях призывал уволить ведущего, обвиняя его в предвзятости и отсутствии таланта. Киммел парировал эти нападки в своем шоу, назвав Трампа снежинкой и пообещав уйти «только когда уйдет президент».