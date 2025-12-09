По вселенной сериала «Пацаны» выйдет игра для VR
Ведущий Джимми Киммел продлил контракт с ABC на год

Фото: ABC Signature

Ведущий ночного шоу «Jimmy Kimmel Live» Джимми Киммел продлил свой контракт с телеканалом ABC. 

Соглашение, которое должно было истечь в мае 2026 года, теперь действует до мая 2027 года. Это решение было принято после того как в сентябре шоу временно исчезло из эфира ABC из-за резких комментариев Киммела об убийстве консерватора Чарли Кирка. 

Программа вернулась в сетку через неделю, хотя некоторые местные телестанции продолжили ее блокировать. Значительную часть года Киммел также провел в публичной конфронтации с президентом США Дональдом Трампом.

Политик неоднократно в соцсетях призывал уволить ведущего, обвиняя его в предвзятости и отсутствии таланта. Киммел парировал эти нападки в своем шоу, назвав Трампа снежинкой и пообещав уйти «только когда уйдет президент».

