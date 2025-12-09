«Афиша» запустила гиды выходного дня

Компания «Афиша» представила гиды выходного дня — новый формат планирования коротких поездок и городских маршрутов.
Это специальные подборки на Afisha.ru с готовыми сценариями на субботу и воскресенье в Москве, Петербурге и ближайших к ним областных городах. Они уже доступны на сайте «Афиши» и будут регулярно обновляться с учетом сезона, городских событий и интересов аудитории.
Гид работает по простому принципу: пользователь выбирает город и даты, а дальше получает полноценную программу и тематический контент без необходимости открывать несколько вкладок и сервисов. На одной странице представлено комплексное решение от «Афиши» и партнеров, в том числе актуальные события, культурные и городские маршруты от «Афиши Daily».
Кроме того, будут указаны места для завтрака и ужина от «Афиши Рестораны», рекомендации по размещению от сервиса «Отелло», подборка фильмов на Okko, снятых в этом городе или о нем, а также подкасты и аудиокниги от сервиса «Звук», которые помогут лучше понять атмосферу и настроение места.
Дополнительно на странице отображается прогноз погоды на выходные, чтобы планы были максимально практичными. Путеводители подойдут как для спонтанных поездок за город, так и для осознанных культурных выходных — когда хочется заранее понять, чем заняться и как провести время с удовольствием.
«Мы объединили все необходимое для идеального уик-энда в одном решении. Вместо поиска по разным сервисам пользователь получает готовый логичный маршрут: от утреннего кофе и культурной программы до вечернего кино и атмосферного ужина. Мы берем на себя планирование и рутину, чтобы оставить человеку гарантированные удовольствия и насыщенные впечатления», — рассказал Евгений Сидоров, генеральный директор «Афиши».