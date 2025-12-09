Netflix снимет анимационный фильм о сводных сестрах Золушки. Они на самом деле не злые

Сюжет сосредоточится на «злых» сестрах Золушки, которых озвучат актрисы и комики Али Вонг и Стефани Хсу. По сюжету одна из сестер, Лиллит, будет несправедливо обвинена в срыве королевского бала с помощью магии и случайно превратит свою сестру Марго в лягушку. Чтобы исправить ситуацию и спасти королевство, ей придется объединиться с самой Золушкой.