В Петербурге пройдет фестиваль независимой музыки «Супер мьюзик викенд»

С 25 по 28 декабря в Петербурге состоится фестиваль независимой музыки «Супер мьюзик викенд». В течение четырех дней на нескольких площадках выступят более 30 российских коллективов.
Фестиваль стартует на трех сценах в пространстве «Лиговский, 50». В первый день выступят «Кто такая Сюзанна Флакс?», «Свитч», «Прятки», «Питомник», «Медная гора», Chainspell (ex Dog Wave) и другие.
26–28 декабря мероприятия продолжатся в клубе «Ласточка». 26 декабря сыграют «Нотэбёрд», «Лезвие Сеул», «Рыцарь диких яблок», «Телеэкран», Vodoley GT, «Кауч Серфинг». 27 декабря — «Деревянные киты», «Два обреза», «Конус Маха», «Огонек», «Размаха», «Медведица». 28 декабря — «Жарок», «Конъюнктура», «Метеорит 2025», «Дисциплина» (ex Sexhater), Vovkapopka, «Лёрн».
Организатор фестиваля — лейбл «цк/loser music». Цель проекта — познакомить слушателей с представителями независимой сцены и дать возможность артистам встретить своего слушателя. Фестиваль проходит с 2023 года.