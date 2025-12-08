Работы Анри Матисса и Кандидо Портинари похитили с выставки в Бразилии

Преступники, как рассказали в полиции, «справились с охранником и пожилой парой, которая посещала библиотеку», подошли к стеклянной витрине и вынесли работы в холщовом мешке. Злоумышленники ушли через главный вход в здание. С собой они забрали восемь гравюр Матисса и еще пять гравюр Портинари.