Работы Анри Матисса и Кандидо Портинари похитили с выставки в Бразилии

Фото: Carl Court / Getty Images

В бразильском Сан-Паулу грабители украли гравюры французского художника Анри Матисса, а также похитили работы бразильского живописка Кандидо Портинари. Об этом сообщил Le Monde.

По информации местных СМИ, двое вооруженных мужчин проникли в библиотеку Марио де Андраде. Там располагалась выставка, организованная совместно с Музеем современного искусства Сан-Паулу.

Преступники, как рассказали в полиции, «справились с охранником и пожилой парой, которая посещала библиотеку», подошли к стеклянной витрине и вынесли работы в холщовом мешке. Злоумышленники ушли через главный вход в здание. С собой они забрали восемь гравюр Матисса и еще пять гравюр Портинари.

Помещение, где проходила экспозиция, было оборудовано камерами видеонаблюдения. Правоохранители смогли опознать воров по записям. В настоящее время они разыскивают преступников.

Бразильские власти не разглашают, какие именно работы были похищены. Однако, по данным газеты Folha de S. Paulo, среди украденных произведений оказались коллажи из альбома Матисса «Джаз», изданного во Франции в 1947 году. Этот альбом был напечатан лишь в 300 экземплярах.

«Их [коллажей] культурная и художественная ценность неоценима. Эта кража очень печальна», — прокомментировал искусствовед Тадеу Кьярелли.

