В Москве в 2025 году закрыли 348 заведений общественного питания

Фото: @amy.restaurant

Патриаршие пруды в 2025 году стали рекордсменом среди локаций Москвы по количеству закрытий заведений общественного питания. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила старший директор, руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

«По нашим подсчетам, в Москве на текущий момент с начала 2025 года было открыто 559 заведений общественного питания, а закрыто было 348 заведений», — сказала Шиляева. Она отметила, что при подсчете учитывались рестораны, кафе, кофейни, пекарни и фуд-холлы.

Больше всего новых заведений появилось в торговых коридорах на улицах Тверская, Новослободская, Красная Пресня и рядом с музеем «Зиларт». Чуть меньше — на улицах Кузнецкий Мост, Покровка и Маросейка.

Рекордсменом по закрытиям стал район Патриарших прудов. Там перестали работать Cape, CuttaCutta, Charlie, Amy, Bocconcino, 0,75 Please, «The Рыба», Lou Lou, Focacceria, Gutai, Nude, Santi, Garda Caffé, Grassa, Re:fresh».

