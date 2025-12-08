В Москве в 2025 году закрыли 348 заведений общественного питания

«По нашим подсчетам, в Москве на текущий момент с начала 2025 года было открыто 559 заведений общественного питания, а закрыто было 348 заведений», — сказала Шиляева. Она отметила, что при подсчете учитывались рестораны, кафе, кофейни, пекарни и фуд-холлы.