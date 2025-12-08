Фамке Янссен не приедет на «Comic Con Игромир»

Актриса Фамке Янссен не сможет поучаствовать в московском «Comic Con Игромир», который пройдет с 12 по 14 декабря в «Тимирязев-центре».Об этом рассказали в соцсетях фестиваля.
«8 декабря, за четыре дня до старта „Comic Con Игромир“, актриса Фамке Янссен сообщила нам, что не сможет принять участие в фестивале в связи с конфликтом в расписании», — говорится в сообщении. Актриса передала извинения гостям ивента и своим фанатам. Остальная программа мероприятия не изменится.
Ожидалось, что Янссен пробудет в Москве все три дня фестиваля и пообщается с фанатами во время специальной Q&A-сессии. Гости, которые купили билеты специально для встречи с актрисой, могут оформить возврат стоимости билетов без каких‑либо штрафов, включая сервисный сбор. «Мы гарантируем полный возврат средств — по всем вопросам, в том числе по компенсации транспортных расходов для тех, кто собирался прибыть в Москву из других городов», — сообщили организаторы.
Поклонники знают Фамке по ролям Джин Грей в саге «Люди Икс» и Ксении Онатопп в серии бондианы «Золотой глаз». Ее фильмография насчитывает более 80 работ, включая «Факультет» Роберта Родригеса, «Знаменитость» Вуди Аллена, «Части тела», «Поворот реки», «Хемлок Гроув», «Как избежать наказания за убийство», «Амстердамская империя» и другие.