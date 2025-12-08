Журнал Time назвал Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года

Журнал Time назвал 51-летнего американского актера Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года. Об этом сообщается на сайте издания.
«Мы не устаем смотреть на его лицо. После более чем тридцатилетней работы <…> зрители по-прежнему хотят видеть его — возможно, даже больше, чем когда‑либо», — отметили в Time.
Ди Каприо — обладатель премий BAFTA, «Золотой глобус», «Серебряный медведь» и других. Семь раз он был номинирован на «Оскар» и получил его в 2016 году за роль в фильме «Выживший».
Новый фильм с Леонардо Ди Каприо «Битва за битвой» вышел на экраны кинотеатров в сентябре. В нем звезда «Титаника» сыграл Боба Фергюсона, чокнутого растрепанного бунтаря, который пытается скрыться со своей возлюбленной от бывшего полковника и спастись. Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии.