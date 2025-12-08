Paramount предложила 108 миллиардов долларов за Warner Bros. Discovery

Корпорация Paramount предложила купить компанию Warner Bros. Discovery за 108 млрд долларов, причем целиком, а не только те активы, которыми заинтересовался Netflix. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Глава Paramount Дэвид Эллисон назвал потенциальную сделку Netflix «некачественным предложением» и заявил, что разделение Warner Bros. Discovery было бы неразумным шагом.
«Предложение Paramount о покупке всего WBD принесет акционерам на 18 миллиардов долларов больше, чем предложение Netflix», — подчеркнули в компании Эллисона.
В начале декабря стриминговый сервис Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов. В сделку входят студийные мощности студии, а также HBO и HBO Max. Закрытие сделки ожидается к концу третьего квартала 2026 года.
Сделка, если она состоится, кардинально изменит медиа. Netflix, уже являющийся лидером стриминга, получит контроль над одним из старейших и самых влиятельных студий Голливуда с более чем вековой историей. Это также предоставит платформе обширный каталог готового контента и мощные франшизы.