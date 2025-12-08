Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Джуди Денч заявила, что Харви Вайнштейн «уже отсидел свой срок»

Фото: Stuart C.Wilson/Getty Images

Британская актриса Джуди Денч поделилась в интервью RadioTimes своими чувствами относительно скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна, который некогда был ее близким другом. «Я знала Харви, хорошо его знала», — рассказала она.

Денч призналась, что сочувствует жертвам Вайнштейна, хотя сама не сталкивалась с насилием или домогательствами с его стороны. Но, когда она видит заключенного в тюрьму продюсера «с двумя палками», Денч думает, что «он уже отсидел свой срок».

Актриса не стала пояснять, готова ли она простить Вайнштейну его преступления. «Для меня это личное — прощение», — отметила она, добавив, что общается с другим деятелем кино, обвиненным в сексуализированном насилии, — Кевином Спейси.

«Кевина оправдали, и я общаюсь с Кевином, мы переписываемся», — пояснила Денч. В интервью артистка подчеркнула, что считает дружбу абсолютно необходимой. В последнее время, правда, Денч непросто видеться с приятелями из‑за потери зрения.

Актриса призналась, что уже не смотрит телепрограммы, а только слушает их. Она не может читать, вышивать и водить автомобиль, окружающая обстановка для Денч чаще всего «как в тумане».

По словам Джуди, ей повезло знать наизусть произведения Шекспира. «Но я не помню, что буду делать завтра, клянусь вам», — добавила кинозвезда. Денч поделилась, что спросила бы у Шекспира, не напишет ли он еще одну небольшую роль для нее, если бы могла.

В действительности актриса уже отошла от дел. Она проводит время у себя дома вблизи леса, который она сажает в память об ушедших друзьях. Недавно Денч обедала с Пирсом Броснаном. Сегодня она с нетерпением ждет Рождества в кругу семьи: дочери Финти, внука Сэмми и его девушки Лиззи.

«Возможно, и вам посчастливилось быть вместе с семьей за столом, это то, что мне больше всего нравится. Группа людей, которые разговаривают, обмениваются мнениями и радуются друг другу. Нет ничего лучше этого», — сказала артистка.

