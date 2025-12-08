Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Пол Дано снимется в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера

Фото: Jeremy Chan/Getty Images

Американский актер Пол Дано, известный по фильмам «Нефть» и «Дикая жизнь», снимется в психологическом триллере «Бункер». Картину поставит автор драм «Отец» и «Сын» Флориан Зеллер, сообщил Variety.

Дано сыграет в фильме главную роль. Его партнерами по проекту выступят Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Стивен Грэм и Патрик Шварценеггер. Съемки ленты уже стартовали.

«Мы очень рады приветствовать Пола Дано в актерском составе. От „Маленькой мисс Счастье“ до „Нефти“ Пол неизменно впечатлял меня как актер. Он обладает необыкновенной самобытностью — чем‑то поистине уникальным — и в этом смысле он поистине незаменим», — сказал Зеллер.

«Бункер» исследует распад семьи. В центре сюжета — архитектор, которому заказали спроектировать бункер для миллиардера, работающего в сфере технологий. Заказчик женат и хочет обустроить для своей семьи убежище. Но супруга предпринимателя начинает сомневаться в их браке после 17 лет совместной жизни.

Проект описывается как «триллер, который углубляется в эмоциональные и моральные проблемы, с которыми сталкивается пара на фоне напряженности окружающего мира, и исследует страхи, сомнения и дилеммы, которые определяют нашу эпоху».

Производством фильма занимаются компании Blue Morning Pictures, входящая в состав Mediawan, и MOD Producciones. Съемки пройдут в Мадриде и Лондоне.

Федерика Сент-Роуз из Blue Morning Pictures продюсирует фильм вместе с Фернандо Бовайрой и Симоном де Сантьяго из MOD Producciones. Элис Доусон также выступила продюсером фильма. Исполнительными продюсерами стали Мариано Кон, Гастон Дюпра, Андрес Дюпра, Эмануэль Нуньес и Фернандо Соколович.

