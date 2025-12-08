Пол Дано снимется в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера

«Мы очень рады приветствовать Пола Дано в актерском составе. От „Маленькой мисс Счастье“ до „Нефти“ Пол неизменно впечатлял меня как актер. Он обладает необыкновенной самобытностью — чем‑то поистине уникальным — и в этом смысле он поистине незаменим», — сказал Зеллер.