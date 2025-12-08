Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»

С 1 марта этого года розничная продажа алкоголя разрешена в Вологодской области с 12.00 до 14.00 по московскому времени по будням. Ограничения не действуют в заведениях общепита с соответствующей лицензией, а также повсеместно в выходные и праздничные дни: новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день и День Победы.