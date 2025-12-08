Пользователи «Яндекс Лавки» смогут заказывать продукты голосом в приложении

Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
Джуди Денч заявила, что Харви Вайнштейн «уже отсидел свой срок»
«Франкенштейн», «Битва за битвой» и «Простая случайность» номинированы на премию «Золотой глобус»
Пол Дано снимется в психологическом триллере «Бункер» Флориана Зеллера
Федор Бондарчук в роли Хоттабыча в тизере-трейлере новой экранизации сказки Лазаря Лагина
Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Генеральный директор компании «Афиша» выступил на Вахтанговском фестивале
Настоящая зима со снегом и морозами до –15 градусов придет в Подмосковье в воскресенье
Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле
Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения
Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН
В Лувре из‑за протечки воды повреждены сотни научных материалов
Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle
Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года
Декабрь в Москве в четвертый раз за XXI век начинается без снега
Умер британский фотограф Мартин Парр. Он снимал открытие первого McDonald’s в Москве
Покупательница квартиры не верит, что Долина вернет деньги
Руководство Эрмитажа добилось демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре
Россияне заполонили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
В России сократят список «неженских» профессий в 2027 году
Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей
Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию
Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска
Жительница подмосковного пансионата для престарелых пожертвовала больным детям миллион рублей
«Тревожность» назвали словом 2025 года
В Москве спрос на искусственные ели при росте цен вырос на 10%
Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми

Пользователи «Яндекс Лавки» смогут заказывать продукты голосом в приложении

Фото: «Яндекс Лавка»

ИИ-помощник «Яндекс Лавки» научился распознавать голосовые команды. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Теперь пользователи могут задавать вопросы, узнавать новые рецепты, собирать подборки и продуктовые корзины в приложении почти без рук.

«Лавка AI» использует MCP-протокол, поэтому самостоятельно выбирает источники и функции в приложении, которые нужны для ответа на запрос. 

Для активации необходимо нажать на голубую иконку в строке поиска, перейти в раздел «Собрать голосом» и задать вопрос устно. Это позволит совершать покупки, не отвлекаясь на ручной ввод, что удобно во время других дел.

Расскажите друзьям
Теги:
Яндекс