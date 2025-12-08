Пользователи «Яндекс Лавки» смогут заказывать продукты голосом в приложении

ИИ-помощник «Яндекс Лавки» научился распознавать голосовые команды. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Теперь пользователи могут задавать вопросы, узнавать новые рецепты, собирать подборки и продуктовые корзины в приложении почти без рук.
«Лавка AI» использует MCP-протокол, поэтому самостоятельно выбирает источники и функции в приложении, которые нужны для ответа на запрос.
Для активации необходимо нажать на голубую иконку в строке поиска, перейти в раздел «Собрать голосом» и задать вопрос устно. Это позволит совершать покупки, не отвлекаясь на ручной ввод, что удобно во время других дел.