Федор Бондарчук в роли Хоттабыча в тизере-трейлере новой экранизации сказки Лазаря Лагина

Кинокомпании Art Pictures Studio и «Лунапарк» опубликовали первый тизер-трейлер «Хоттабыча» — современной экранизации знаменитой сказки Лазаря Лагина. Картина выйдет в прокат 1 января 2027 года.
Сюжет рассказывает историю подростка Вольки, тяжело переживающего развод родителей. Он случайно освобождает из заточения могущественного джинна Хоттабыча.
Волшебник мечтает стать человеком и найти свою дочь, и их судьбы переплетаются. Вместе героям предстоит разобраться с желаниями, обрести друзей и столкнуться с могущественным колдуном из прошлого.
Хоттабыча сыграл Федор Бондарчук, а Вольку — Марк Григорьев. В ленте также снялись Аскар Ильясов, Полина Денисова, Надежда и Анна Михалковы. Режиссером-постановщиком выступил Никита Власов («Лада Голд»), соавтором сценария — Андрей Золотарев (трилогия «Лед», «Буратино»).