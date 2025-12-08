Генеральный директор компании «Афиша» выступил на Вахтанговском фестивале

Генеральный директор компании «Афиша» Евгений Сидоров выступил на Вахтанговском фестивале театральных менеджеров, который проходил с 4 по 8 декабря 2025 года.
5 декабря в ГУМе Евгений Сидоров провел презентацию «Опыт главного культурного гида страны и возможности для развития театрального направления». Он подробно рассказал о возможностях «Афиши», которая целенаправленно переводит внимание своей миллионной аудитории с массовых развлечений на театр. Особый акцент был сделан на технологиях, стратегических партнерствах и уникальных акциях, которые позволяют делать посещение культурных мероприятий более доступным.
7 декабря на площадке «ВЭБ Центра» прошло второе выступление гендиректора — «Афиша x „Шалом“: возможности для роста продаж и имиджа театра». Евгений Сидоров совместно с Андреем Соколовым, заместителем художественного руководителя театра «Шалом», представили успешный кейс партнерства организаций. На этом примере объяснили, как технологическая и медийная мощь «Афиши» работает на усиление независимого бренда театра и увеличение прямых продаж на его сайте. Выступление было сфокусировано на практических инструментах билетной системы, которые «Шалом» использует для роста: от динамического ценообразования и CRM-функционала для работы со зрительской базой до организации гастролей и маркетингового продвижения.
«Участие в Вахтанговском фестивале для „Афиши“ особенно важно: это прямая возможность быть в эпицентре живого театрального процесса и заявить о нашей роли в его развитии. Мы прекрасно понимаем, насколько сегодня людям важен живой досуг и живая культура: для многих это ключевой источник сил и энергии», — рассказал Евгений Сидоров. По его словам, «Афиша» как крупный маркетплейс досуга вносит вклад в будущее культуры, направляя аудиторию в мир театра. «Наша поддержка этого сегмента — не просто бизнес, а осознанная миссия», — добавил гендиректор.
Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров (ВФТМ) — ежегодная дискуссионная и образовательная площадка, созданная Театром им. Вахтангова. В фестивале участвуют руководители культурных организаций, продюсеры, эксперты в области маркетинга, менеджмента и коммуникаций для обсуждения развития сферы.