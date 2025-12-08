Flo Rida выступит в России в 2026 году

Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения
Посмотрите тизер-трейлер полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Настоящая зима со снегом и морозами до –15 градусов придет в Подмосковье в воскресенье
Премьера сериала «Заветы» по роману Маргарет Этвуд состоится в апреле
Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании
Мизулина: каждый второй ребенок хочет уехать из России после блокировок РКН
В Лувре из‑за протечки воды повреждены сотни научных материалов
Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle
Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года
Декабрь в Москве в четвертый раз за XXI век начинается без снега
Умер британский фотограф Мартин Парр. Он снимал открытие первого McDonald’s в Москве
Покупательница квартиры не верит, что Долина вернет деньги
Руководство Эрмитажа добилось демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре
Россияне заполонили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
В России сократят список «неженских» профессий в 2027 году
Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей
Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию
Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска
Жительница подмосковного пансионата для престарелых пожертвовала больным детям миллион рублей
«Тревожность» назвали словом 2025 года
В Москве спрос на искусственные ели при росте цен вырос на 10%
Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми
Полиция вернула проглоченное яйцо Фаберже. Подозреваемый ходил в туалет под присмотром
Ларису Долину обманули поддельным паспортом с фото «Человека-паука»
«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»
Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон
Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах
Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря

Flo Rida выступит в России в 2026 году

Фото: Say Agency

Рэпер Flo Rida выступит в России в 2026 году.

Исполнитель хитов «Low», «Right Round» и «Whistle» даст концерт в трех городах: Москва (7–8 марта), Краснодар (11 марта) и Новосибирск (14 марта).

В Москве и Новосибирске артист выступит на уникальной сцене с обзором 360 градусов. Организатор шоу — концертное агентство Say Agency.

Flo Rida известен благодаря ряду международных хитов, которые неоднократно возглавляли мировые чарты. Его прорывным синглом стал трек «Low» (совместно с T-Pain) из саундтрека к фильму «Шаг вперед-2», который в 2008 году 10 недель возглавлял Billboard Hot 100 и стал самым продаваемым синглом в США. 

Расскажите друзьям