Рэпер Flo Rida выступит в России в 2026 году.
Исполнитель хитов «Low», «Right Round» и «Whistle» даст концерт в трех городах: Москва (7–8 марта), Краснодар (11 марта) и Новосибирск (14 марта).
В Москве и Новосибирске артист выступит на уникальной сцене с обзором 360 градусов. Организатор шоу — концертное агентство Say Agency.
Flo Rida известен благодаря ряду международных хитов, которые неоднократно возглавляли мировые чарты. Его прорывным синглом стал трек «Low» (совместно с T-Pain) из саундтрека к фильму «Шаг вперед-2», который в 2008 году 10 недель возглавлял Billboard Hot 100 и стал самым продаваемым синглом в США.