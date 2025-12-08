Сингл Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» установил новый рекорд в Великобритании

Это самая долгая лидерская позиция в карьере певицы. Трек «The Fate of Ophelia» был выпущен 3 октября и впервые возглавил чарт 16 октября. Песня также показала рекордные для 2025 года и для самой Свифт продажи в первую неделю — 132 тыс. единиц.