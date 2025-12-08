Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения

Певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально объявили о своих отношениях. Они опубликовали совместные снимки в социальных сетях.
В аккаунте Перри появилась серия фотографий и видео из Японии, включающая кадры, где пара улыбается в камеру и вместе ужинает. Публикацию, подписанную «Токийские времена в туре и не только» и сопровождающуюся сердечком, пользователи соцсетей расценили как подтверждение романа, слухи о котором ходили несколько месяцев.
Первый слух о возможных отношениях пары появился в июле, когда их заметили вместе на ужине в Монреале, а затем Трюдо посетил концерт певицы. В октябре они впервые появились на публике, держась за руки на праздновании дня рождения Перри в Париже.
Джастин Трюдо занимал пост премьер-министра Канады с 2015 по 2025 год, после чего ушел в отставку. Кэти Перри — одна из самых известных поп-певиц, обладательница множества музыкальных наград.