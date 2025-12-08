Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили свои отношения
В Лувре из‑за протечки воды повреждены сотни научных материалов

Несколько сотен научных изданий и документов пострадали в Лувре в результате утечки воды в конце ноября. Инцидент произошел в крыле Мольена, где расположен египетский отдел музея, сообщает The Guardian.

По официальным данным, повреждения получили от 300 до 400 предметов, среди которых египтологические журналы и исследовательская документация конца XIX — начала XX веков.

Администрация музея подчеркивает, что уникальные артефакты коллекции не пострадали. Все материалы планируется высушить и отреставрировать.

Причиной происшествия стало случайное открытие клапана в системе отопления и вентиляции, которую в музее признали «полностью устаревшей». Она была отключена несколько месяцев назад и должна быть заменена в 2026 году. По факту инцидента будет проведено внутреннее расследование.

Это уже второй случай за последние месяцы, привлекший внимание к инфраструктуре Лувра. В октябре в музее была совершена кража драгоценностей на сумму более 100 млн долларов.

