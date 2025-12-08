В Лувре из‑за протечки воды повреждены сотни научных материалов

Причиной происшествия стало случайное открытие клапана в системе отопления и вентиляции, которую в музее признали «полностью устаревшей». Она была отключена несколько месяцев назад и должна быть заменена в 2026 году. По факту инцидента будет проведено внутреннее расследование.