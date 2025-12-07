Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle

Актриса Сидни Суини прокомментировала журналу People скандал вокруг своей рекламной кампании для бренда American Eagle.
Звезда «Эйфории» заявила, что была удивлена реакцией общественности. В июле 2024 года American Eagle запустил кампанию под слоганом «У Сидни Суини отличные джинсы» (английская игра слов «jeans/genes» — джинсы/гены). Некоторые пользователи соцсетей усмотрели в этом скрытый подтекст, связанный с евгеникой и идеями расового превосходства, из-за внешности актрисы.
Суини подчеркнула, что не поддерживает интерпретации, приписываемые рекламе. «Любой, кто меня знает, знает, что я всегда стараюсь объединять людей. Я против ненависти и разобщенности.
«В прошлом моей позицией было никогда не реагировать на негативную или позитивную прессу, но недавно я поняла, что мое молчание по этому вопросу только расширило разрыв, а не закрыло его. Поэтому я надеюсь, что этот новый год принесет больше внимания к тому, что нас объединяет, а не к тому, что нас разделяет», — добавила актриса.