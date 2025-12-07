Россияне заполонили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
Бренд мебели Eburet представил новогоднюю коллекцию в честь символа 2026 года
Декабрь в Москве в четвертый раз за 21 век начинается без снега
Умер британский фотограф Мартин Парр. Он снимал открытие первого McDonald’s в Москве
Покупательница квартиры не верит, что Долина вернет деньги
Руководство Эрмитажа добилось демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре
В России сократят список «неженских» профессий в 2027 году
Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей
Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию
Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска
Жительница подмосковного пансионата для престарелых пожертвовала больным детям миллион рублей
«Тревожность» назвали словом 2025 года
В Москве спрос на искусственные ели при росте цен вырос на 10%
Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми
Полиция вернула проглоченное яйцо Фаберже. Подозреваемый ходил в туалет под присмотром
Ларису Долину обманули поддельным паспортом с фото «Человека-паука»
«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»
Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон
Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах
Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря
«Лэндмена» продлили на третий сезон
Общение с чат-ботом способно изменить мнения избирателей
Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли на 2 месяца
В Детройте установили памятник Робокопу
Тимоте Шаламе назвал актеров, которых он считает величайшими
Стала известна дата релиза фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Режиссер «Грозового перевала» хочет сделать его новым «Титаником»
Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки

Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle

Актриса Сидни Суини прокомментировала журналу People скандал вокруг своей рекламной кампании для бренда American Eagle.

Звезда «Эйфории» заявила, что была удивлена реакцией общественности. В июле 2024 года American Eagle запустил кампанию под слоганом «У Сидни Суини отличные джинсы» (английская игра слов «jeans/genes» — джинсы/гены). Некоторые пользователи соцсетей усмотрели в этом скрытый подтекст, связанный с евгеникой и идеями расового превосходства, из-за внешности актрисы.

Суини подчеркнула, что не поддерживает интерпретации, приписываемые рекламе. «Любой, кто меня знает, знает, что я всегда стараюсь объединять людей. Я против ненависти и разобщенности.

«В прошлом моей позицией было никогда не реагировать на негативную или позитивную прессу, но недавно я поняла, что мое молчание по этому вопросу только расширило разрыв, а не закрыло его. Поэтому я надеюсь, что этот новый год принесет больше внимания к тому, что нас объединяет, а не к тому, что нас разделяет», — добавила актриса.

