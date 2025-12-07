Руководство Эрмитажа добилось демонтажа строительного городка у своих стен после кражи в Лувре

Государственный музей Эрмитаж в Петербурге добился демонтажа строительного городка у своих стен, приведя городским властям в пример кражу в Лувре. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной Дням Эрмитажа, генеральный директор музея Михаил Пиотровский, пишет ТАСС.
Городок находился со стороны Зимней канавки. «Луврская история нам помогла. У нас больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее набережные реставрировали, а потом там строители оставили свои домики — полное безобразие, и выгнать их было никак нельзя», — рассказал Пиотровский.
По его словам, резонансное ограбление помогло решить проблему. «После Лувра мы с фотографиями послали бумаги — от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят, и что точно так же можно легко ограбить Эрмитаж, если такое неконтролируемое пространство будет находиться. Городок уехал быстро», — пояснил директор.
Кража в парижском Лувре произошла 19 октября. Преступники похитили предметы из коллекции драгоценностей Наполеона.