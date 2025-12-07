Россияне заполнили инстаграм* Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире
Вышел тизер финального сезона «Пацанов»

Фото: Amazon Prime Video

Вышел тизер финального сезона «Пацанов» от студии Amazon Prime.

Релиз шоу состоится 8 апреля 2026 года. В сезоне будет восемь эпизодов.

На кадрах из тизера можно увидеть Дженсена Эклса в роли Солдатика, а также нового героя Джареда Падалеки. Это первое большое появление актерского дуэта на экране после сериала «Сверхъестественное».

Недавно Энтони Старр попрощался с Хоумлендером после завершения съемок пятого и финального сезона «Пацанов».

Актер назвал этот проект «высшей точкой своей карьеры» и поблагодарил шоураннера Эрика Крипке, с которым он «совместно создавал этого сложного и извращенного персонажа».

