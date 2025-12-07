Ларису Долину обманули поддельным паспортом с фото «Человека-паука»
Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию
Больше всего на кофе тратят жители Челябинска, Петербурга и Новосибирска
Жительница подмосковного пансионата для престарелых пожертвовала больным детям миллион рублей
«Тревожность» назвали словом 2025 года
В Москве спрос на искусственные ели при росте цен вырос на 10%
Роботы на техновыставке в Иране оказались людьми
Полиция вернула проглоченное яйцо Фаберже. Подозреваемый ходил в туалет под присмотром
«Это было унизительно»: Джессика Альба вспомнила самую нелюбимую сцену в «Фантастической четверке»
Сериал «Платонические отношения» получит третий сезон
Мошенники рассылают вредоносные новогодние открытки в мессенджерах
Синоптик: москвичи не увидят солнце минимум до середины декабря
«Лэндмена» продлили на третий сезон
Общение с чат-ботом способно изменить мнения избирателей
Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли на 2 месяца
В Детройте установили памятник Робокопу
Тимоте Шаламе назвал актеров, которых он считает величайшими
Стала известна дата релиза фильма «Острые козырьки. Бессмертный человек»
Режиссер «Грозового перевала» хочет сделать его новым «Титаником»
Москвичка подала в суд на ветклинику, работники которой смеялись над смертью ее собаки
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов
Лариса Долина пообещала вернуть деньги Полине Лурье за квартиру в полном объеме
Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
Умер актер Кари-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в экранизации Mortal Kombat
В России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
В Калининграде стартовал зимний фестиваль Pianissimo
В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
Актера Джереми О.Харриса из «Эмили в Париже» арестовали в Японии из‑за наркотиков

Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей

Фото: Sergey Kozelsky/Unsplash

Стоимость аренды самого дорогого коттеджа для празднования Нового года составила 1,3 млн рублей за три дня или более 430 тыс. рублей в сутки — он находится в элитном коттеджном поселке в Московской области. Об этом сообщил ТАСС.

Объект находится на берегу Пестовского водохранилища в Мытищах. По словам ведущего аналитика «Циан» Елены Бобровской, дом площадью 1,2 тыс. квадратных метров сдается за 1,3 млн рублей за три дня (31.12 — 2.01). Отдельно нужно будет оплатить залог в 200 тыс. рублей.

«В доме пять спален, до 15 спальных мест. Панорамное остекление. Терраса. Каминный зал-гостиная со вторым светом до 25 персон. Столовая, кабинет, спа-зона. Профессиональная кухня. На цокольном этаже: домашний кинотеатр, бильярд. Гараж на 4 автомобиля, хозяйственные помещения», — отмечается в объявлении. Среди развлечений указаны телевидение, интернет, камин, караоке, кинотеатр, бильярд.

На втором месте дом в Екатеринбурге в районе Уралмаш за 130 тыс. рублей в сутки. Площадь дома — 360 квадратных метров, в нем шесть комнат для размещения гостей, собственная сауна и банкетный зал. На третьем месте, согласно данным платформы «Циан», дом площадью 150 квадратных метров в поселке Запорожское Ленинградской области. Дом сдается за 100 тыс. рублей в сутки.

