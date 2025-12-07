Аренда самого дорогого частного дома на Новый год превысила 430 тыс. рублей

На втором месте дом в Екатеринбурге в районе Уралмаш за 130 тыс. рублей в сутки. Площадь дома — 360 квадратных метров, в нем шесть комнат для размещения гостей, собственная сауна и банкетный зал. На третьем месте, согласно данным платформы «Циан», дом площадью 150 квадратных метров в поселке Запорожское Ленинградской области. Дом сдается за 100 тыс. рублей в сутки.