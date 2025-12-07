Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию

Китай занял первое место среди поставщиков пива в Россию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Comtrade и таможни.
Китайские поставщики увеличили экспорт пива в Россию за январь–сентябрь 2025 года в полтора раза год к году. За этот период импорт продукции из КНР достиг 33,4 млн долларов и стал крупнейшим среди зарубежных поставщиков.
Чехия снизила экспорт почти вдвое — до 15,6 млн долларов. А Германия — в 6 раз, до 12,2 млн долларов. Замкнули первую пятерку две прибалтийские соседки: Литва (снижение в 2,6 раза, до 9 млн долларов) и Латвия (та же динамика и 8,3 млн долларов).
Армения нарастила поставки в 5,2 раза, до 7 млн долларов. Сразу за ней следует Польша, ее поставки просели в 4 раза, до 5 млн долларов. Идущая за ней Бельгия отчиталась о снижении в 4,7 раза, до 4 млн долларов.
Однако вырос импорт пива из Португалии — в 21 раз, до 1,6 млн долларов. В целом в январе–сентябре этого года Россия сократила импорт этого алкогольного напитка вдвое — до 100,8 млн долларов.