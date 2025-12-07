Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию

Чехия снизила экспорт почти вдвое — до 15,6 млн долларов. А Германия — в 6 раз, до 12,2 млн долларов. Замкнули первую пятерку две прибалтийские соседки: Литва (снижение в 2,6 раза, до 9 млн долларов) и Латвия (та же динамика и 8,3 млн долларов).